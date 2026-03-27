Стартовал пятый сезон сериала «Ради всего человечества» от Apple

27 марта состоялась премьера пятого сезона сериала «Ради всего человечества». Фантастическое шоу уже можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Apple TV, сейчас доступен первый эпизод. Новые серии будут выходить по пятницам.

Видео доступно на YouTube-канале Apple TV. Права на видео принадлежат Apple.

Действие сериала разворачивается в альтернативной вселенной, где СССР и США продолжают вести космическую гонку, к началу 2000-х люди уже добывают полезные ископаемые с астероидов. События пятого сезона разворачиваются спустя несколько лет после финала прошлого сезона. Счастливая дoлина превратилась в процветающую колонию с тысячами жителей, однако между странами Земли продолжают нарастать противоречия.

К главным ролям в сериале вернутся Юэль Киннаман, Тоби Кеббелл, Эди Гатеги и другие актёры. Шоураннером вновь выступил Рональд Д. Мур («Звёздный крейсер «Галактика»). Сейчас авторы работают над шестым сезоном, который станет для проекта последним.

