Сергей Бурунов сыграет главную роль в фильме «Ёлки 13» — первые кадры

Сергей Бурунов сыграет главную роль в фильме «Ёлки 13» — первые кадры
Кинокомпания «НМГ Кинопрокат» представила «Ёлки 13» — новую часть новогодней франшизы. Лента выйдет в кинотеатрах России 17 декабря, а её главной звездой выступит Сергей Бурунов («Полицейский с Рублёвки»).

Будущий фильм расскажет историю бизнесмена Игоря, на которого гадалка наложила проклятие. Избавиться от него можно, лишь воссоединившись с дочерью, о существовании которой Игорь давно предпочитает не вспоминать. За помощью он отправляется к известному экстрасенсу Александру Шепсу.

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Вместе с Буруновым в «Ёлках 13» также сыграют Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!»), Александр Шепс («Импровизация») и другие актёры. Режиссёрами выступят Жора Крыжовников («Слово пацана»), Ольга Долматовская («Ёлки 12») и Юрий Коробейников («Ёлки 12»).

