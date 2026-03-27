Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки пятого сезона сериала «Сергий против нечисти»

Комментарии

Онлайн-кинотеатр «Кион» объявил о старте производства пятого сезона сериала «Сергий против нечисти». Съёмки займут несколько месяцев, после чего шоу выйдет на стримингах. Точную дату выхода назовут позже.

В пятом сезоне мистического проекта главные герои столкнутся с нечистью из калмыцкой мифологии. Сергий и Катя наконец узнают, кто стал душегубом их родителей, и отправляются в опасное путешествие, чтобы остановить архидемона Абаддона раз и навсегда.

К главным ролям в пятом сезоне вернутся Роман Маякин и Лукерья Ильяшенко, вместе с ними в ленте также сыграют Кирилл Полухин («Дурак»). Режиссёром выступит Илья Шеховцов («Минута тишины»).

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android