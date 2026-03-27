Фильм «Мумия возвращается» вновь выпустили в кинотеатрах в честь 25-летия

27 марта состоялась повторная премьера фильма «Мумия возвращается». Вторую часть мистической франшизы перевыпустили в кинотеатрах США, Канады и некоторых других стран в честь 25-летия картины.

«Мумия возвращается» — второй фильм серии «Мумия», также ставший источником вдохновения для «Царя скорпионов». Лента рассказывает о новых приключениях Рика О'Конелла, которому не дают насладиться спокойной жизнью: восстание жреца из мёртвых оставляет герою всего семь дней на спасение мира.

Главные роли в фильме сыграли Брендан Фрейзер и Рэйчел Вайс. «Мумия возвращается» вышла в 2001 году и собрала в прокате $ 433 млн — это самый кассовый фильм во франшизе.