Мультфильм Супер Марио Галактическое кино (2026) — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах, где смотреть

Мультфильм «Супер Марио: Галактическое кино» выйдет в кинотеатрах России 9 апреля
Комментарии

1 апреля состоится мировая премьера мультфильма «Супер Марио: Галактическое кино» — нового проекта о знаменитом игровом водопроводчике. Картину можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Nintendo с рынка страны.

Тем временем российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Мультфильм выйдет в России 9 апреля — спустя восемь дней после запуска в странах ближнего зарубежья. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ. До некоторых киносетей лента доберётся в субботу, 11 апреля.

Продолжение «Братьев Супер Марио в кино» расскажет о новых приключениях знаменитых героев видеоигровой серии. Теперь им предстоит сразиться с Боузером-младшим, который намерен не только освободить своего агрессивного отца, но и захватить королевство.

