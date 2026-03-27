Церемония «Оскар» переедет в другую локацию — впервые с 2002 года

Американская киноакадемия объявила о важных изменениях в проведении церемонии «Оскар». С 2029 года событие начнут проводить в театре Peacock Theater в Лос-Анджелесе, где сейчас также проходит сериальная премия «Эмми» и видеоигровое событие The Game Awards.

Таким образом, «Оскар» откажется от привычного театра «Долби», где шоу транслировали с 2002 года. Ситуация связана с контрактом с компанией AEG Presents — он заключён на ближайшие 10 лет.

Таким образом, «Оскар»-2029 станет важнейшей церемонией за много лет. В этот год шоу не только переместится в другую локацию, но и сменит дистрибьютора — права на онлайн-трансляцию перейдут видеохостингу YouTube.