Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Вам нужен кто-то помоложе»: Энтони Старр — о роли Вескера в фильме Resident Evil

Комментарии

Уже осенью выйдет экранизация Resident Evil — культовой зомби-франшизы студии Capcom. Одним из главных злодеев в этой вселенной остаётся Альберт Вескер, командир команды Альфа и двойной агент, работающий на корпорацию Umbrella.

Фанаты «Обители зла» уже нашли идеального исполнителя на роль — Энтони Старра. Звезда «Пацанов» якобы очень подходит для воплощения персонажа, однако сам новозеландец так не считает. Артист заявил, что он уже немолод для таких ролей, а от светлых волос он уже избавился.

Я даже не знаю, кто этот Вескер. Люди всё время поднимают эту тему. Думаю, единственное, что нас объединяет — это светлые волосы, от которых я уже избавился. Думаю, вам нужен кто-то помоложе для этой роли. Мне уже 50 лет.

Премьера фильма по Resident Evil состоится 18 сентября 2026 года, режиссёром ленты выступил Зак Креггер, создатель «Варвара» и «Орудий». Это будет полностью оригинальная история во вселенной франшизы, где не будет Леона и других знаковых героев серии.

Материалы по теме
Вы их не узнаете: как изменились герои «Гарри Поттера» в сериале HBO
Фото
Вы их не узнаете: как изменились герои «Гарри Поттера» в сериале HBO
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android