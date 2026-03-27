«Вам нужен кто-то помоложе»: Энтони Старр — о роли Вескера в фильме Resident Evil

Уже осенью выйдет экранизация Resident Evil — культовой зомби-франшизы студии Capcom. Одним из главных злодеев в этой вселенной остаётся Альберт Вескер, командир команды Альфа и двойной агент, работающий на корпорацию Umbrella.

Фанаты «Обители зла» уже нашли идеального исполнителя на роль — Энтони Старра. Звезда «Пацанов» якобы очень подходит для воплощения персонажа, однако сам новозеландец так не считает. Артист заявил, что он уже немолод для таких ролей, а от светлых волос он уже избавился.

Я даже не знаю, кто этот Вескер. Люди всё время поднимают эту тему. Думаю, единственное, что нас объединяет — это светлые волосы, от которых я уже избавился. Думаю, вам нужен кто-то помоложе для этой роли. Мне уже 50 лет.

Премьера фильма по Resident Evil состоится 18 сентября 2026 года, режиссёром ленты выступил Зак Креггер, создатель «Варвара» и «Орудий». Это будет полностью оригинальная история во вселенной франшизы, где не будет Леона и других знаковых героев серии.