Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Это прекрасные волосы полубога»: Дуэйн Джонсон — о забавном парике в ремейке «Моаны»

23 марта вышел дебютный трейлер «Моаны» — ремейка знаменитого мультфильма студии Disney. Проект расскажет историю Моаны, дочери вождя маленького племени на острове в Тихом океане. Однажды она отправляется в морское путешествие, полное опасностей.

Важную роль в сюжете сыграет полубог Мауи — в ремейке в него вновь перевоплотился Дуэйн Джонсон. На съёмках ленты актёру приходилось носить парик с длинными волосами, что выглядит несколько комично. Однако это было намеренное решение съёмочной группы, чтобы сохранить аутентичность героя, отметил актёр.

Парик был очень важен для сохранения аутентичности роли, потому что Мауи очень гордится своими волосами. У него прекрасные волосы полубога. На самом раннем этапе мы рассматривали несколько вариантов. Какой из них наиболее экономически выгоден? Какой наиболее эффективен по времени? В конечном итоге мы вернулись к главному вопросу: что лучше всего подходит для фильма и для впечатлений зрителей?

Премьера ремейка «Моаны» состоится 10 июля 2026 года — за неделю до «Одиссеи» Кристофера Нолана. Главную роль в проекте сыграла Кэтрин Лагаайя («Потерянные цветы Элис Харт»).

