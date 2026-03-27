Том Фелтон поддержал актёра, который играет Драко Малфоя в сериале «Гарри Поттер»

На подкасте Happy Sad Confused гостем стал звезда фильмов серии «Гарри Поттер» Том Фелтон. Он рассказал, как поддержал Локса Пратта — нового исполнителя роли Драко Малфоя в грядущем сериале о волшебнике.

По словам артиста, он также, как и его коллеги по культовой франшизе Дэниэл Рэдклифф и Руперт Гринт, написал письмо молодому актёру. Фелтон отметил, что предыдущему поколению важно поддерживать новых исполнителей. Потому он заявил, что всегда готов связаться с Праттом и помочь ему.

Да, я отправил письмо. Я думаю, это действительно важно. Последнее, что я собираюсь сделать, это предложить что-либо, кроме как сказать: «Вот мой номер телефона. Вот мой адрес». И его родителям, и ему самому, и всем остальным, кто там находится. Я сказал ему: «Получай как можно больше удовольствия, делай как можно больше фотографий, воруй как можно больше реквизита — он будет стоить целое состояние. Но также, если тебе понадобится слово поддержки или у тебя появятся вопросы — я всегда готов помочь».

Премьера сериала «Гарри Поттер» от HBO состоится в конце декабря. Первый сезон проекта адаптирует историю «Философского камня» в формате восьми эпизодов, его съёмки уже подходят к концу в Великобритании. Первый тизер шоу показали 25 марта.

Что показали в дебютном тизере сериала «Гарри Поттер»
