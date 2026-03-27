Valve заблокировала более 960 тысяч аккаунтов-ботов в CS 2

Компания Valve провела масштабную волну блокировок в Counter-Strike 2. Разработчик сообщил на Reddit, что за один день было заблокировано 960 тыс. аккаунтов, связанных с ботофермами.

Вчера мы заблокировали 960 000 аккаунтов ботоферм. Это стало результатом масштабного расследования, в том числе благодаря сообщениям от пользователей. Спасибо за помощь.

Ботофермы в CS 2 используются для накрутки уровней аккаунтов и дальнейшей продажи — такие профили также применяются для обхода VAC-бана. Ранее в феврале 2026 года Valve уже проводила крупную волну VAC-банов — тогда за три дня было заблокировано более 5 тыс. аккаунтов.