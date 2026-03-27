Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стала известна причина драки звезды «Джека Ричера» Алана Ричсона с соседом

Комментарии

Издание TMZ поговорило с Ронни Тейлором — мужчиной, который подрался со звездой сериала «Джек Ричер» Аланом Ричсоном. Он рассказал, почему напал на актёра.

По словам Тейлора, известный сосед слишком часто носился по их району на байке вместе с детьми. Мужчина решил остановить его, потому что был уверен — безопасность улицы под угрозой. Тейлор также снял обвинения с Ричсона, из-за отсутствия желания судиться.

Меня интересовала только безопасность моего района, потому что он носился по нему на большой скорости. Я также снял с него обвинения — не хочу идти в суд. Он — голливудская суперзвезда, а я — нет. У него есть адвокаты. А я даже адвоката не нанимал.

Ранее в Сети появилось видео, где видно, как Алан Ричсон избивает соседа. Тогда TMZ сообщило, что полиция признала действия актёра самообороной. Вскоре Тейлор признался, что первым напал на артиста.

Как произошла драка с Аланом Ричсоном:
Видео
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android