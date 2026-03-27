Трейлер третьего сезона аниме «Необъятный океан» — премьера в июле

Студия Zero-Z представила трейлер третьего сезона аниме «Необъятный океан». Премьера продолжения состоится в июле. Более точная дата станет известна позже.

Видео доступно на YouTube-канале NBCUniversal Anime/Music. Права на видео принадлежат Zero-Z.

Шоу рассказывает о приключениях молодого студента Иори Китахары, который переехал учиться к самому берегу океана, но безумно боится воды. Третий сезон покажет поездку главного героя и других участников клуба дайвинга в архипелаг Палау для изучения фауны.

Первый сезон сериала вышел ещё в 2018 году, а премьера второго состоялась летом 2025 года. Комедийное аниме высоко оценили зрители: на агрегаторе IMDb оно получило оценку 7,9 балла из 10.