PlayStation 5 рекордно подорожает по всему миру

Компания Sony объявила о повышении цен на PlayStation 5 по всему миру. Розничная стоимость консолей изменится уже 2 апреля.

Базовая версия PS5 обойдётся в $ 649,99, вместо $ 549,99. Модель без дисковода будет стоить $ 599,99 — ранее цена на неё составляла $ 499,99. Розничная стоимость PlayStation 5 Pro также вырастет на $ 100 и составит $ 899,99. Кроме того, портативное устройство PlayStation Portal Remote Player подорожает до $ 249,99. В Sony также назвали причину повышения цен — «сохраняющееся давление на мировую экономику».

В условиях сохраняющегося давления на мировую экономику мы приняли решение повысить цены на PS5, PS5 Pro и PlayStation Portal Remote Player по всему миру. Мы понимаем, что изменение цен влияет на наше сообщество, и после тщательного анализа пришли к выводу, что это необходимый шаг для обеспечения возможности и впредь предоставлять инновационные и высококачественные игровые возможности игрокам по всему миру.

Предыдущее подорожание PS5 произошло 21 августа 2025 года. Тогда цены на консоли выросли на $ 50 — в Sony заявили, что причина заключалась «в сложных экономических условиях».

