Лесник Top Esports получил пожизненный бан за договорные матчи в LoL

Дисциплинарный комитет LPL выдал пожизненный бан леснику Top Esports Яну Naiyou Цзыцзяню. Игроку запрещено участвовать в профессиональных и полупрофессиональных турнирах под эгидой Tencent и Riot Games в любом регионе и в любом статусе.

Top Esports перевёл Naiyou в инактив в начале марта после начала расследования, а после вынесения приговора расторг с ним контракт. Комитет также сообщил, что расследование продолжается — информация о причастных лицах будет передаваться организаторам турниров по всему миру.

Naiyou выступал на профессиональной сцене с 2021 года. За карьеру он поиграл за LGD Gaming и Ninjas in Pyjamas. Лучшими результатами стали победы на LDL 2023 Stage 2 и LDL 2025 Split 1. Суммарный заработок игрока на про-сцене составил $ 5 283.

