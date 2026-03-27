«Мне они не очень нравились». 33 — об удалении аспектов в Dota 2

Оффлейнер Tundra Esports Нета 33 Шапира высказался об удалении аспектов в патче 7.41 Dota 2.

По словам игрока, изменение оказалось положительным — аспекты нередко приносили неудобства: перед каждой игрой нужно было помнить о выборе, а игра порой сама меняла настройку.

Я думаю, что это неплохое изменение. Мне они не очень нравились — немного раздражало, что перед каждой игрой нужно не забывать выбирать аспект, хотя на практике ты почти всегда берёшь один и тот же. Иногда можно случайно мискликнуть или игра сама меняла на другой. Например, один раз я сыграл с Faithful Followers на Visage — и в итоге об этом пожалел.

33 также отметил, что лейнинг на сложной линии стал комфортнее — крипы появляются ближе к башне, а Jakiro и Warlock получили нёрфы. Впрочем, игрок допустил, что это ненадолго: как только соперники разберутся с новыми механиками, давление на линии вернётся.

Следующий матч Tundra проведёт 28 марта в 18:30 мск с Team Yandex в финале верхней сетки ESL One Birmingham 2026.

