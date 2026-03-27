Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«В него нужно верить, а не хейтить». Стример Aunkere — о критике magixx в CS 2

Комментарии

Стример Евгений Aunkere Карьят высказался в защиту капитана Team Spirit Бориса magixx Воробьёва. По его мнению, критика игрока за недостаток опыта на капитанском слоте — нецелесообразна.

Aunkere считает, что судить о команде рано — результаты придут со временем, а сравнивать молодого капитана с его предшественником некорректно.

Все твердят о заменах и о том, что состав уже обречён. Но я считаю, что реально нужно время. И только оно покажет, чего стоит команда. В magixx нужно верить и помогать раскрыть потенциал капитана, а не хейтить.

Воробьёв возглавил Spirit после StarLadder Budapest Major 2025, сменив Леонида chopper Вишнякова. Это первый опыт капитанства для игрока на тир-1 уровне. Под его руководством Spirit заняла третье место на IEM Krakow 2026 и вылетела в топ-8 на BLAST Bounty Winter, ESL Pro League Season 23 и BLAST Open Rotterdam 2026.

Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android