Фильм «Ограбление в Лос-Анджелесе» с Крисом Хемсвортом выйдет в онлайне 1 апреля — СМИ

Издание WhenToStream раскрыло дату цифрового релиза фильма «Ограбление в Лос-Анджелесе». По данным СМИ, картина станет доступна на стриминговом сервисе Prime Video уже 1 апреля.

Таким образом, лента может появиться в онлайне спустя полтора месяца с момента выхода в кинотеатрах — премьера состоялась 13 февраля. За это время триллер собрал в мировом прокате $ 71 млн — крайне скромный результат для фильма, бюджет которого составил около $ 90 млн. При этом официально компания Amazon пока не раскрывала дату онлайн-релиза картины.

«Ограбление в Лос-Анджелесе» представляет собой экранизацию одноимённого произведения Дона Уинслоу. Лента рассказывает о детективе Лу Лубеснике, который расследует серию краж драгоценностей на тихоокеанском побережье. Он считает, что преступник — это один профессиональный грабитель. Главные роли исполнили звёзды фильмов Marvel Крис Хемсворт и Марк Руффало.