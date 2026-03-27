Крупное обновление CS 2 может выйти в первой половине апреля — датамайнеры

Сразу два датамайнера предсказали скорый крупный патч для Counter-Strike 2. Ави Thour Тхур сообщил, что оба девелоперских приложения CS 2 обновились ночью 27 марта.

По мнению Thour, патч выйдет в первую неделю апреля и будет связан с арсенальным пропуском. Он также предположил, что это будет единственное крупное обновление в апреле — в середине месяца сотрудники Valve по традиции отправляются в ежегодную поездку на Гавайи.

Датамайнер МОЛЕКУРЯТНИК даёт более широкий прогноз — по его расчётам, патч выйдет в период с 27 марта по 15 апреля. В числе возможных нововведений: новая система анимации от третьего лица, питомцы, обновлённый фактор доверия и новая коллекция в Арсенале.

Ранее Thour прогнозировал крупное обновление арсенального пропуска в период с 30 марта по 4 апреля, ссылаясь на сроки конкурса Call to Arms-ory для мастерской Steam.