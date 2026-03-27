Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Промокоды Genshin Impact со стрима 27 марта 2026 года, версия Луна 6 (6.5) — как получить 300 примогемов

Промокоды Genshin Impact к патчу 6.5 — по 300 примогемов бесплатно
Разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков в честь показа патча 6.5. По традиции каждый код при вводе даёт по 100 примогемов и ресурс для развития персонажа.

Промокоды для Genshin Impact со стрима версии 6.5

  • LinneaClassTime — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;
  • TempleofSpace — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;
  • Scaleblade — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все коды действуют до 30 марта 7:00 мск.

Обновление 6.4 для Genshin Impact выйдет 8 апреля на ПК, консолях и мобильных платформах. Апдейт под названием «Луна 6» продлится до 20 мая.

40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели
40 часов в Crimson Desert. Такой игры мы ещё не видели
