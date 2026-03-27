Промокоды Genshin Impact к патчу 6.5 — по 300 примогемов бесплатно

Разработчики Genshin Impact представили три новых промокода для игроков в честь показа патча 6.5. По традиции каждый код при вводе даёт по 100 примогемов и ресурс для развития персонажа.

Промокоды для Genshin Impact со стрима версии 6.5

LinneaClassTime — 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления;

— 100 примогемов и 10 волшебной руды усиления; TempleofSpace — 100 примогемов и 5 книжек опыта героя;

— 100 примогемов и 5 книжек опыта героя; Scaleblade — 100 примогемов и 50 000 моры.

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке. Все коды действуют до 30 марта 7:00 мск.

Обновление 6.4 для Genshin Impact выйдет 8 апреля на ПК, консолях и мобильных платформах. Апдейт под названием «Луна 6» продлится до 20 мая.