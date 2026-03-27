Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Какие скины получит T1 за победу на Worlds 2025 в League of Legends

Комментарии

Инсайдеры раскрыли, каких чемпионов выбрали игроки T1 для скинов по итогам победы на Worlds 2025. Скины выйдут в период с июня по октябрь 2026 года.

Предполагаемый состав линейки T1 Worlds 2025:

  • Doran — Амбесса;
  • Oner — Ксин Жао;
  • Faker — Галио;
  • Gumayusi — Юнара и Мисс Фортуна (Престижный образ);
  • Keria — Серафина.

Faker традиционно предоставляет выбор фанатам. Keria проводил опрос в соцсетях— 80% выбрали Niko, однако сам саппорт намекал Серафину. Gumayusi как MVP гранд-финала получает право на два скина.

T1 выиграла Worlds 2025 в финале против KT Rolster со счётом 3:2 и стала первой командой в истории LoL, выигравшей три чемпионата мира подряд.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android