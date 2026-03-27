Какие скины получит T1 за победу на Worlds 2025 в League of Legends

Инсайдеры раскрыли, каких чемпионов выбрали игроки T1 для скинов по итогам победы на Worlds 2025. Скины выйдут в период с июня по октябрь 2026 года.

Предполагаемый состав линейки T1 Worlds 2025:

Doran — Амбесса;

Oner — Ксин Жао;

Faker — Галио;

Gumayusi — Юнара и Мисс Фортуна (Престижный образ);

Keria — Серафина.

Faker традиционно предоставляет выбор фанатам. Keria проводил опрос в соцсетях— 80% выбрали Niko, однако сам саппорт намекал Серафину. Gumayusi как MVP гранд-финала получает право на два скина.

T1 выиграла Worlds 2025 в финале против KT Rolster со счётом 3:2 и стала первой командой в истории LoL, выигравшей три чемпионата мира подряд.