«Та, кого нельзя называть». Эндрю Гарфилд осудил автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг

На радиошоу My Life In Movies гостем стал знаменитый актёр Эндрю Гарфилд. Он высказался о спорности фильмов серии «Гарри Поттер».

По словам артиста, он только недавно впервые посмотрел все части франшизы. Он отметил, что дух «Гарри Поттера» и дети-актёры великолепны. При этом Гарфилд упомянул о спорном отношении к серии, выразив несогласие с автором оригинальных книг Джоан Роулинг.

Я не смотрел «Гарри Поттера» до недавнего времени. Дэниел Рэдклифф действительно хорош в этих фильмах. Знаю, к ним относятся спорно. И, знаете, нам не следует сейчас — ну, вы понимаете — подпитывать бесчеловечные законы через ту, имя которой я не буду называть. Но душа и дух многих тем этих фильмов, и дети в них просто великолепны.

Вероятно, Гарфилд имеет ввиду знаменитый скандал с Джоан Роулинг. Её «отменили» в общественном пространстве в 2020 году из-за её взглядов на женскую идентичность. Недавно актриса Эмма Уотсон, исполнительница роли Гермионы Грейнджер, заявила, что по прежнему хорошо относится к писательнице, несмотря на разные взгляды.