«Та, кого нельзя называть». Эндрю Гарфилд осудил автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг

«Та, кого нельзя называть». Эндрю Гарфилд осудил автора «Гарри Поттера» Джоан Роулинг
На радиошоу My Life In Movies гостем стал знаменитый актёр Эндрю Гарфилд. Он высказался о спорности фильмов серии «Гарри Поттер».

По словам артиста, он только недавно впервые посмотрел все части франшизы. Он отметил, что дух «Гарри Поттера» и дети-актёры великолепны. При этом Гарфилд упомянул о спорном отношении к серии, выразив несогласие с автором оригинальных книг Джоан Роулинг.

Я не смотрел «Гарри Поттера» до недавнего времени. Дэниел Рэдклифф действительно хорош в этих фильмах. Знаю, к ним относятся спорно. И, знаете, нам не следует сейчас — ну, вы понимаете — подпитывать бесчеловечные законы через ту, имя которой я не буду называть. Но душа и дух многих тем этих фильмов, и дети в них просто великолепны.

Вероятно, Гарфилд имеет ввиду знаменитый скандал с Джоан Роулинг. Её «отменили» в общественном пространстве в 2020 году из-за её взглядов на женскую идентичность. Недавно актриса Эмма Уотсон, исполнительница роли Гермионы Грейнджер, заявила, что по прежнему хорошо относится к писательнице, несмотря на разные взгляды.

О новом сериале «Гарри Поттер»:
Что показали в дебютном тизере сериала «Гарри Поттер»
Что показали в дебютном тизере сериала «Гарри Поттер»
