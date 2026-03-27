«Они играют очень медленно, и это дико скучно». flameZ — о матче с PARIVISION в CS 2

Рифлер Team Vitality Шахар flameZ Шушан в интервью HLTV прокомментировал победу над PARIVISION в финале верхней сетки BLAST Open Rotterdam 2026.

По словам игрока, серия далась непросто — команда подошла к матчу в неоптимальном состоянии из-за задержек в расписании, а медленный стиль игры соперника дополнительно осложнил задачу.

Они играют очень медленно, это, честно говоря, дико скучно. При этом они показывают хороший Counter-Strike. Но с моим СДВГ я просто не вывожу такой темп. Плюс серия была сложной из-за расписания — мы не были готовы к задержкам. Если у тебя не хватает энергии и коммуникации, начинаются проблемы. В следующий раз, надеюсь, нам не придётся рассчитывать на сумасшедший клатч от ZywOo, чтобы зацепиться за результат.

Team Vitality вышла в полуфинал BLAST Open Rotterdam, где 28 марта встретится с победителем пары Aurora — The MongolZ.