Стример GUACAMOLLY — о состоянии Dota 2: изменения — это всегда плюс

Известный стример Марк GUACAMOLLY Григорьев поделился с «Чемпионатом» своими эмоциями от участия в шоу-турнире «Суперкубок Медиа Кибер Лиги» по Dota 2.

На самом деле, очень интересно, потому что непривычный формат Turbo — думаю, именно таких турниров проходил не очень много. В целом круто, эмоции позитивные, всё замечательно. Очень много старых знакомых встретил, увидел, пообщались. Прямо очень благодарен этому событию, что оно у нас произошло.

Марк также отметил активное развитие Dota 2 как игры в последнее время.

Я бы сказал, что Dota 2 очень сильно эволюционирует. В последнее время от многих ребят слышу недовольство, но в любом случае изменения — это всегда плюс, независимо от того, хорошие это изменения или нет. Думаю, разрабы делают какие-то выводы и просто работают над этим. Насколько я знаю, ребята, которые занимаются «Дотой» всегда слышат от игроков. И поэтому Dota очень круто активно развивается по сравнению с CS, например.