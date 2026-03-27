Третий сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен» выйдет в октябре 2027 года

Студия Toho анонсировала третий сезон аниме «Провожающая в последний путь Фрирен». Продолжение популярного сериала выйдет в октябре 2027 года. Второй сезон завершился 27 марта.

Проект рассказывает историю эльфийской волшебницы, которая вместе с товарищами спасла мир, победив Короля демонов. Из-за особенностей своей расы она вынуждена переживать смерть каждого близкого человека, пока сама остаётся вечно молодой.

«Провожающая в последний путь Фрирен» стартовала осенью 2023 года. Японский проект уверенно лидирует в топе лучших аниме в истории на сайте My Anime List, опережая «Стального алхимика» и седьмую часть «Невероятных приключений ДжоДжо».