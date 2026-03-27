В Valorant стартовал «Ночной рынок»

В шутере Valorant стартовал «Ночной рынок». Событие началось 26 марта и продлится до 16 апреля в рамках второго акта сезона 2026 года.

Каждый игрок получает шесть персональных предложений со скидками от 10% до 49% на случайные скины. Предложения формируются индивидуально и не меняются в течение всего события.

На скины действует ряд ограничений: в список не попадают образы, выпущенные более двух актов назад, скины снаряжения агентов, скины из Боевого пропуска, ножи стоимостью свыше 3 550 VP без скидки, а также Эксклюзивные и Ультра редкие скины, если они прямо не указаны как исключения.