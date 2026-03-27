Интервью стримера Марка GUACAMOLLY — о стримах из Африки и разнице между Twitch и YouTube

Интервью стримера Марка GUACAMOLLY — о стримах из Африки и разнице между Twitch и YouTube
Популярный стример Марк GUACAMOLLY Григорьев дал небольшое интервью «Чемпионату», в ходе которого рассказал о ходе своего экстрим-марафона трансляций из Африки и участии в видео на YouTube.

— Расскажи, какие впечатления оставил стрим-ивент с Leva2K из Африки?
— Очень крутой экспириенс, однозначно запомнится на всю жизнь. Но рекомендовал бы я кому-то это испытать? Скорее всего, нет. Я сам человек, который привык к комфорту, к цивилизации, чего там вообще не было.

Дай бог, что мне это реально запомнится, отложится на всю жизнь, потому что это было что-то совсем необычное. Надеюсь, ещё что-то прикольное придумаем и сделаем в будущем.

— То есть стоит ждать подобные ивенты в будущем?
— Однозначно. Сейчас очень много людей подходит, кидает респекты за этот ивент. Это прямо очень приятно.

— Недавно на YouTube Димы Масленникова вышел новый ролик с твоим участием, в целом ты часто приходишь в гости к видеоблогерам. Как тебе удаётся перестраиваться с Twitch на YouTube?
— Скажу честно, врать не буду: YouTube — для меня очень тяжёлый формат, всегда трудно даётся. К кому бы я ни пошёл на YouTube, для меня это тяжело. На стримах привыкаешь общаться со свой аудиторией, на одну камеру, другое дело, когда ты окружён 40 камерами, плюс непривычный формат… Дима Масленников — извини, я вырос на нём, когда он меня позвал в видео, я очень приятно удивился. В любом случае, как ни крути, это здорово, знакомства, интерактивы, разнообразие в жизни.

— Сейчас всё больше начинающих стримеров: кто-то только пробует свои силы, кто-то уже давно этим занимается, но его до сих пор смотрит, допустим, 30 человек за семь лет. Стоит ли этим заниматься, если что-то не выходит сразу?
— Ну, единственное, что я хочу посоветовать — ребят, если вам действительно нравится это дело, занимайтесь и никогда не бросайте. Я хорошо помню себя, сам стримил полтора года на 10 человек — и в один момент всё это пошло-поехало.

Но я не обещаю, что вы достигнете какого-то успеха, потому что в стриминге и вообще в медиасфере очень много решает удача — повезёт тебе или нет. Поэтому верьте в себя, это самое главное. И у вас всё получится.

