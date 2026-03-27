«Игры Sony того не стоят». Геймеры раскритиковали рост цен на PlayStation 5

27 марта стало известно о повышении стоимости консолей PlayStation 5. Розничная цена устройств вырастет на $ 100 уже со 2 апреля.

Пользователи в соцсетях раскритиковали подорожание. Некоторые написали, что ожидали подобного изменения цен после новостей о кризисе оперативной памяти. Однако большинство игроков уверены, что решение о подорожании консоли, которая вышла пять лет назад, очень странное. При этом многие не спешат обвинять Sony — некоторые уверены, что компания вынуждена была это сделать.

Что пишут пользователи про повышение цен на PS5:

Смелое предположение, но мне кажется, что чем старше вещь, тем дешевле она должна быть. Идея безумна!

Моя PS5 теперь стоит на $ 200 больше, чем когда я её купил. Это просто невероятно.

Нет, не стоит платить за консоль, которая столько стоит. Лучше купите игровой ПК и на этом всё. Продажи Sony от этого пострадают, а они ещё и повышают цены после того, как сделали однопользовательские игры эксклюзивами. Нет уж, спасибо.

PlatStation 6 в 2027 году, судя по всему, будет стоить всего всего $ 1099,99.

Даже не думаю, что ваши игры того стоят. Хотя у меня уже есть PS5 Pro, но пока вы не прекратите устанавливать гибкие цены, больше ничего покупать не буду.

Давайте винить Sony, а не истерию вокруг искусственного интеллекта.

После повышения цен базовая версия PS5 обойдётся в $ 649,99, вместо $ 549,99. Модель без дисковода будет стоить $ 599,99. Розничная стоимость PlayStation 5 Pro также вырастет на $ 100 и составит $ 899,99.