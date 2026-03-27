Aurora выбила The MongolZ с BLAST Open Rotterdam и прервала серию из пяти поражений

Aurora обыграла The MongolZ со счётом 2:0 в четвертьфинале BLAST Open Rotterdam 2026 — 13:6 на Inferno и 13:9 на Mirage. Последний раз турецкая команда побеждала монгольский коллектив в мае 2025 года на PGL Astana — с тех пор накопилась серия из пяти поражений.
На Inferno Aurora проиграла пистолетный раунд, но сразу ответила четырьмя атаками подряд после выигранного форс-бая. После перехода на CT-сторону команда выиграла семь раундов кряду и закрыла карту 13:6. На Mirage Wicadia открыл игру триплом — Aurora повела 7:1 к перерыву. Несмотря на камбэк The MongolZ, турецкая команда удержала преимущество.
Лучшими игроками матча стали Исмаилджан XANTARES Дёртказдеш с рейтингом 1,39 и Али Wicadia Ялчин — 1,34. The MongolZ завершила турнир на 5-6-м месте с призовыми $ 75 тыс. Aurora вышла в полуфинал, где 28 марта встретится с Team Vitality.