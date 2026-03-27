«Ты здесь, чтобы играть злодеев». Антонио Бандерас — о начале своей карьеры в Голливуде

Издание The Times взяло интервью у знаменитого актёра Антонио Бандераса. Он рассказал о начале своей карьеры в США.

По словам артиста, когда он приехал в Голливуд, его предупредили, что он будет играть злодеев, как это делают другие латиноамериканцы и афроамериканцы. Бандерас заявил, что разрушил этот стереотип, когда исполнил роль главного героя в фильме «Маска Зорро» 1998 года.

Они сказали: «Ты здесь, как афроамериканцы и латиноамериканцы, чтобы играть злодеев». Проблема заключалась в том, что несколько лет спустя у меня была маска, шляпа, меч и плащ, а злодеем оказался капитан Лав, блондин с голубыми глазами.

До переезда в Голливуд Антонио Бандерас снимался в фильмах на своей родине, в Испании. В США его карьера началась с ленты «Короли мамбо», вышедшей в 1992 году. С тех пор артист стал знаменит по всему миру. Сам Бандерас заявил, что для него, помимо «Маски Зоррор», остаётся важным мультфильм «Кот в Сапогах» — ведь там он играет испанского кота, который выступает главным героем истории.