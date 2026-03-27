Riot Games работает над новой игрой во вселенной League of Legends в духе Genshin Impact

Riot Games работает над неанонсированным проектом во вселенной League of Legends.

Шанхайская студия компании открыла вакансии в области боевого дизайна, анимации, игровой инженерии и арт-дирекции — все позиции связаны с неопубликованным R&D-продуктом для ПК и мобильных устройств.

По словам инсайдера SargeOP, новый проект напоминает Genshin Impact: игроков ждёт игра в открытом мире с элементами гачи. Кроме того, разработка проекта под названием Project T, связанного со вселенной Valorant, была заморожена или перенесена — предположительно, ресурсы перебросили на новый тайтл.

Ранее Riot Games подтвердила разработку перезапуска League of Legends на новом движке.

