Геймплейный трейлер Halloween — онлайн-игры по хоррору «Хэллоуин»

Издание IGN представило трейлер предстоящей игры Halloween. Игра по культовой серии хорроров «Хэллоуин» выйдет 8 сентября.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат IGN/IllFonic.

Проект представляет собой онлайн-выживач, где один игрок берёт на себя роль знаменитого маньяка Майкла Майерса. Четверо других пользователей играют за обычных людей, которые должны выжить и спасти других жителей города.

Halloween выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и ПК. Проект разрабатывает студия IllFonic. Ранее она выпустила игру Friday the 13th: The Game — кооперативный выживач по другой культовой хоррор-франшизе «Пятница 13-е», где игрокам приходилось спасаться уже от Джейсона Вурхиза.