Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Все едят по отдельности — вы серьёзно?». OhnePixel — о Falcons на BLAST Open Rotterdam

Стример Марк ohnePixel Циммерманн поделился наблюдениями о командном духе нескольких коллективов на BLAST Open Rotterdam 2026 в Counter-Strike 2. Больше всего его удивило, что игроки Falcons завтракают по отдельности.

В качестве контраста ohnePixel привёл NAVI и Vitality, которые держатся вместе за пределами сервера.

NAVI сидят всей командой за одним столом, болтают, завтракают. Они реально на одной волне. И тут я вижу одного игрока из Falcons — сидит один. Я такой: «А где команда?» Он отвечает: «Да подойдут позже…» Все едят по отдельности — вы серьёзно? Завтрак — это буквально первый момент дня, когда можно собраться вместе, настроиться. Не хочешь даже видеть тиммейтов с утра? Это странно. Vitality вчера заходят в отель — и вся команда одной группой, все рядом. Без шуток, NAVI — единственные, кого я видел, кто реально сидит вместе и проводит время как команда.
