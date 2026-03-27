«Все едят по отдельности — вы серьёзно?». OhnePixel — о Falcons на BLAST Open Rotterdam

Стример Марк ohnePixel Циммерманн поделился наблюдениями о командном духе нескольких коллективов на BLAST Open Rotterdam 2026 в Counter-Strike 2. Больше всего его удивило, что игроки Falcons завтракают по отдельности.

В качестве контраста ohnePixel привёл NAVI и Vitality, которые держатся вместе за пределами сервера.

NAVI сидят всей командой за одним столом, болтают, завтракают. Они реально на одной волне. И тут я вижу одного игрока из Falcons — сидит один. Я такой: «А где команда?» Он отвечает: «Да подойдут позже…» Все едят по отдельности — вы серьёзно? Завтрак — это буквально первый момент дня, когда можно собраться вместе, настроиться. Не хочешь даже видеть тиммейтов с утра? Это странно. Vitality вчера заходят в отель — и вся команда одной группой, все рядом. Без шуток, NAVI — единственные, кого я видел, кто реально сидит вместе и проводит время как команда.