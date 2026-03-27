Оптимальные настройки графики для Crimson Desert на ПК

Издание Digital Foundry представило оптимальные настройки для игры Crimson Desert. Журналисты опубликовали ролик, в котором подробно рассказали о преимуществах проекта на ПК.

В СМИ отметили, что для приемлемой игры подойдёт относительно скромная сборка: процессор Ryzen 5 3600 и видеокарта GeForce RTX 4060. Благодаря такому ПК можно играть при разрешении 1440р с использованием сбалансированного режима DLSS 4.0.

Журналисты отмечают, что для хорошей производительности важно качество освещения. Максимальные настройки данного параметра могут значительно уменьшить количество кадров в секунду. Производительность игры увеличится в два раза, если снизить параметр освещения всего на один уровень от высокого. При этом включение и выключение практически не влияет на FPS. В издании также рекомендуют снизить качество объёмного тумана до низкого уровня.

Crimson Desert вышла 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. Игра рассказывает о Клиффе — могучем воине из отряда Серогривых. Долгое время он вместе со своими товарищами защищал мир от различных угроз. Однако теперь ему предстоит путешествовать по разрушенному континенту и сражаться с войсками Чёрного Медведя.