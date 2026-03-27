В Deadlock появится PvE-режим в духе Risk of Rain 2 — инсайдеры

В Deadlock планируется добавить PvE-режим с элементами рогалика. По словам инсайдера minesweeper, режим находится на ранней стадии разработки — до выхода остаётся несколько месяцев.

Новый режим будет на отдельной карте. Игроки убивают волны врагов, зарабатывают внутриигровую валюту, открывают ящики с предметами и усиливают героев — а когда команда становится достаточно сильной, активируется святилище с боссфайтом. Механика один в один повторяет петлю Risk of Rain 2.

Это реально, и это один в один Risk of Rain. Это на новой карте — пока на очень ранней стадии. До готовности ещё несколько месяцев.

В 2024 году в Valve перешли бывшие разработчики Risk of Rain из студии Hopoo Games. Deadlock с середины 2024 года находится в закрытом тестировании.