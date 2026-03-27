Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Collapse раскритиковал Valve за патч в разгар ESL One Birmingham 2026 в Dota 2

Collapse раскритиковал Valve за патч в разгар ESL One Birmingham 2026 в Dota 2
Комментарии

Офлейнер Team Spirit Магомед Collapse Халилов во влоге клуба раскритиковал Valve за выпуск крупного обновления в разгар турнира по Dota 2.

По мнению игрока, патч необходимо выпускать между соревнованиями — Valve имеет для этого достаточно времени, но игнорирует интересы профессиональных команд.

Не понимаю логику выпускать патч во время турнира. Если вы хотите, то выпустите между турнирами — у вас есть довольно большое расстояние. Эти ребята только нёрфят моих героев. Они думают: давайте ещё порежем Magnus, Batrider, уберём ещё два кемпа. Пусть офлейнеры жрут ***. Выпустите патч перед ESL, после PGL Wallachia — у вас есть три окна! Ваша игра давно забыта уже.

Патч 7.41 вышел в ночь на 25 марта — в разгар групповой стадии ESL One Birmingham 2026. Valve полностью удалила аспекты всех героев, изменила врождённые способности большинства персонажей и добавила новые предметы.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android