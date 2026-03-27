Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
PARIVISION выбила Team Falcons с ESL One Birmingham 2026 в Dota 2

PARIVISION выбила Team Falcons с ESL One Birmingham 2026 в Dota 2
PARIVISION выбила Team Falcons с ESL One Birmingham 2026 по Dota 2 со счётом 2:0.

Dota 2. ESL One Birmingham 2026 . Раунд 1 (нижняя сетка)
27 марта 2026, пятница. 19:00 МСК
Team Falcons
Окончен
0 : 2
PARIVISION

Алан Satanic Галлямов продолжил беспроигрышную серию на Broodmother — шестая победа подряд на этом герое с KDA 14-0-12. На второй карте Станислав Malr1ne Поторак впервые с апреля 2023 года сыграл на Death Prophet на тир-1 сцене — прошлый раз это было в составе Nemiga.

Для PARIVISION это первое попадание в топ-6 на крупных LAN-турнирах с ноября 2025 года. Следующий матч команда Владимира No[o]ne Миненко проведёт против Aurora 28 марта в 15:00 мск — победитель выйдет в топ-4. Последний раз PARIVISION побеждала Aurora в июле 2025 года на EWC.

Falcons завершила выступление на 7-8-м месте и заработала $ 40 тыс. ESL One Birmingham 2026 проходит с 22 по 29 марта с призовым фондом $ 1 млн.

