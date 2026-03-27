PARIVISION обыграла Team Falcons и вышла в полуфинал BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

PARIVISION обыграла Team Falcons со счётом 2:0 в четвертьфинале BLAST Open Rotterdam по CS 2 — 13:11 на Mirage и 13:10 на Ancient. Для российской команды это третья победа подряд над Falcons в 2025-2026 годах.
Лучшим игроком матча стал Андрей BELCHONOKK Ясинский с 42 фрагами и рейтингом 1,44. Среди игроков Falcons выделился Максим kyousuke Лукин — 45 фрагов при 33 смертях. Для россиянина матч стал вторым на турнире после решения визовых проблем — Falcons начинала Rotterdam без него.
Счёт личных встреч двух команд в пользу PARIVISION:
- 3:0 в финале BLAST Bounty Winter
- 2:1 на PGL Cluj-Napoca
- 2:0 на BLAST Open Rotterdam
Team Falcons завершила выступление на пятом-шестом местах и заработала $ 75 тыс. PARIVISION сыграет с NAVI в полуфинале 28 марта в 20:30 мск.