PARIVISION обыграла Team Falcons и вышла в полуфинал BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2

PARIVISION обыграла Team Falcons и вышла в полуфинал BLAST Open Rotterdam 2026 в CS 2
PARIVISION обыграла Team Falcons со счётом 2:0 в четвертьфинале BLAST Open Rotterdam по CS 2 — 13:11 на Mirage и 13:10 на Ancient. Для российской команды это третья победа подряд над Falcons в 2025-2026 годах.

CS 2. BLAST Open Spring 2026 . 1/4 финала
27 марта 2026, пятница. 19:35 МСК
PARIVISION
Окончен
2 : 0
Team Falcons

Лучшим игроком матча стал Андрей BELCHONOKK Ясинский с 42 фрагами и рейтингом 1,44. Среди игроков Falcons выделился Максим kyousuke Лукин — 45 фрагов при 33 смертях. Для россиянина матч стал вторым на турнире после решения визовых проблем — Falcons начинала Rotterdam без него.

Счёт личных встреч двух команд в пользу PARIVISION:

  • 3:0 в финале BLAST Bounty Winter
  • 2:1 на PGL Cluj-Napoca
  • 2:0 на BLAST Open Rotterdam

Team Falcons завершила выступление на пятом-шестом местах и заработала $ 75 тыс. PARIVISION сыграет с NAVI в полуфинале 28 марта в 20:30 мск.

