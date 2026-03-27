«Красивая обёртка без души». Стример Nix — о Lies of P

«Красивая обёртка без души». Стример Nix — о Lies of P
Стример Александр Nix Левин на Twitch-трансляции высказался о соулс-лайках и провёл сравнение Sekiro: Shadows Die Twice и Lies of P. Поводом стало упоминание стримера Виталия Arthas Цаля.

По словам Nix, Sekiro — своеобразный тест на уровень игрока. Тех, кто бросил игру из-за сложных боссов, стример считает казуальными геймерами. Lies of P же, по его мнению, понравилась именно таким — из-за более низкого порога сложности.

А Папич играл в Sekiro? Ну вот и всё, значит, он казуал. Все, кто дропают Sekiro — это люди, которых просто ломают сильные боссы. Вот поэтому ему Lies of P и понравился.

Саму Lies of P Nix оценил сдержанно, назвав её вторичным проектом без оригинальных идей.

Lies of P — слабая игра. Чем она лучше других соулс-лайков? Графикой? Боевка заимствована у других, сюжет тоже. Просто красивая обёртка. Это не плохая игра, но называть её лучшим соулс-лайком — слишком громко.
