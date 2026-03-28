В Dota 2 вышел патч 7.41a — изменения затронули более 30 героев

В Dota 2 вышел патч 7.41a. Valve внесла точечные изменения баланса героев и предметов во время групповой стадии ESL One Birmingham 2026.

Среди нёрфов выделяется Lifestealer — снижен базовый урон, скорость атаки в Ghoul Frenzy, мобильность в Rage и потенциал Feast (бонус HP за убийство героя теперь фиксированный — 10, вне зависимости от уровня). Также ослаблены Techies (урон от Proximity Mines), Puck, Slark, Bloodseeker, Alchemist, Legion Commander и Wraith King.

Из усилений выделяются Anti-Mage — увеличена скорость передвижения до 315, урон от Mana Break вырос с 50% до 60% — и Juggernaut: кулдаун Blade Fury снижен на ранних уровнях, критический урон Blade Dance повышен. Также получили баффы Windranger (Focus Fire теперь доступна с 50-й секунды на первом уровне вместо 70-й), Tiny, Invoker, Morphling, Chaos Knight и Kez.

Среди изменений предметов ослаблен Consecrated Wraps: бонус к сопротивлению магии снижен с 15% до 12%, уменьшены длительность и размер бонусов к передвижению.