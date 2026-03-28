Team Spirit не справилась с Xtreme и покинула ESL One Birmingham 2026 в Dota 2

Team Spirit уступила Xtreme Gaming со счётом 1:2 во втором раунде нижней сетки плей-офф ESL One Birmingham 2026 по Dota 2. Для Spirit это первое поражение от китайской команды в трёх очных встречах.
Серия выдалась насыщенной. На первой карте Илья Yatoro Мулярчук сыграл на Alchemist с KDA 7-0-9 — первая победа керри на этом герое на про-сцене после пяти поражений подряд. На второй карте Ван Ame Чуньюй впервые за год вышел на Spectre — 6-4-19. Третья карта растянулась на 73 минуты — в её ходе Магомед Collapse Халилов украл Aegis, однако этого не хватило для победы.
Spirit завершила турнир на 5-6-м месте и заработала $ 55 тыс. Xtreme Gaming встретится с победителем пары PARIVISION — Aurora в четвертьфинале нижней сетки.