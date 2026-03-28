Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Расписание второго дня плей-офф BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2

Комментарии

Сегодня, 28 марта, продолжается плей-офф BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.

В этот день зрителей ждёт два матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч определит финалистов турнира.

Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на субботу, 28 марта:

  • 17:00. Natus Vincere (Европа) — PARIVISION (Россия);
  • 20:30. Team Vitality (Европа) — Aurora Gaming (Европа).

BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

Материалы по теме
«Они играют очень медленно, и это дико скучно». flameZ — о матче с PARIVISION в CS 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android