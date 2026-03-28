Расписание второго дня плей-офф BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2
Сегодня, 28 марта, продолжается плей-офф BLAST Open Rotterdam 2026 по Counter-Strike 2.
В этот день зрителей ждёт два матча. Команды сыграют серии в формате best-of-3 (до двух побед), а исход встреч определит финалистов турнира.
Расписание матчей BLAST Open Rotterdam 2026 на субботу, 28 марта:
- 17:00. Natus Vincere (Европа) — PARIVISION (Россия);
- 20:30. Team Vitality (Европа) — Aurora Gaming (Европа).
BLAST Open Rotterdam 2026 проходит с 18 по 29 марта в Великобритании. 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.
