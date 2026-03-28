Тизер нового аниме по «Призраку в доспехах» — премьера в июле

Компания Bandai Namco представила свежий тизер нового аниме по знаменитой манге «Призрак в доспехах». Премьера первого сезона состоится в июле.

Видео доступно на YouTube-канале Ghost in the Shell Official Channel. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Предстоящее аниме станет более точной экранизацией оригинальной манги от Масамунэ Сиро и будет отличаться от предыдущих адаптаций. Главным героем вновь выступит майор Мотоко Кусанаги, которая состоит в элитном подразделении по борьбе с киберпреступностью в Японии под названием «Девятый отдел». Ей предстоит не только бороться с криминальными группами, но и найти смысл жизни.

Над «Призраком в доспехах» работает студия Science SARU, известная по культовому аниме «Дандадан». Новый проект также официально выйдет в российском онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».

