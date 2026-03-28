Тизер сериала «Гарри Поттер» набрал рекордные 270 млн просмотров за два дня

Издание Deadline сообщило о рекорде, который побил тизер сериала «Гарри Поттер». Ролик набрал 277 млн просмотров за два дня с момента выхода.

Таким образом, первый тизер предстоящего шоу стал самым просматриваемым в истории канала HBO и стримингового сервиса HBO Max. Такого результата ролик добился на различных платформах, включая видеохостинг YouTube.

Премьера сериала «Гарри Поттер» состоится в декабре. Первый сезон будущего шоу адаптирует первую книгу «Гарри Поттер и Философский камень». Он расскажет об 11-летнем мальчике, который узнаёт, что принадлежит к волшебному миру, а его родителей на самом деле убил тёмный маг Волан-де-Морт.