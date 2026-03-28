Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Зрители оценили хоррор «Они придут за тобой» ниже «Я иду искать 2»

Зрители оценили хоррор «Они придут за тобой» ниже «Я иду искать 2»
Комментарии

27 марта состоялась премьера фильма ужасов «Они придут за тобой» — новой картины от российского режиссёра Кирилла Соколова («Папа, сдохни»). Спустя день компания CinemaScore опубликовала рейтинг ленты от зрителей, которых опросили после окончания сеанса.

Фильм получил оценку «В-». Таким образом, «Они придут за тобой» понравилась зрителям меньше, чем «Я иду искать 2» с Самарой Уивинг (В+). При этом проект оценили выше, чем другие недавние фильмы ужасов «Крик 7» (В-) и «Невеста» (С+).

Фото: CinemaScore

«Они придут за тобой» рассказывают о домработнице, которая откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Поначалу новые хозяева кажутся нормальными. Однако, сама того не подозревая, героиня попадает в тайное общество, которое несёт ответственность за исчезновение людей. Главную роль исполнила Зази Битц («Джокер»).

Хочется кричать, чтобы не заснуть. Почему не стоит смотреть «Крик 7»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android