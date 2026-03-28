Трейлер игры Solo Leveling: Karma по аниме «Поднятие уровня в одиночку»

Студия Netmarble представила свежий трейлер игры Solo Leveling: Karma. Экшен по знаменитому аниме «Поднятие уровня в одиночку» выйдет во второй половине 2026 года. Более конкретную дату релиза раскроют позже.

Видео доступно на YouTube-канале Solo Leveling: KARMA | OFFICIAL. Права на видео принадлежат Netmarble.

События проекта разворачиваются в пространстве, которое не было показано в аниме и оригинальной манхве. Главным героем вновь выступит охотник Сон Джин-у, который принимает участие в войне монархов, которая идёт уже на протяжение 27 лет. При этом в реальном мире проходит только два года. Изометрический роуглайк-экшен выйдет на PC, а также на iOS и Android.

«Поднятие уровня в одиночку» — одно из самых популярных аниме, в том числе и в России. События шоу разворачиваются в альтернативной вселенной, где Земля граничит с потусторонним миром, кишащим монстрами. Всего по проекту вышло два сезона.