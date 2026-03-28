Джон Ханна вернётся к роли Джонатана в «Мумии 4» с Бренданом Фрейзером

Издание Deadline сообщило, что в актёрском составе фильма «Мумия 4» произошло пополнение. В проекте вернётся звезда франшизы Джон Ханна («Спартак: Кровь и песок»).

Артист вновь воплотит на экране Джонатана Карнахана — брата героини Эвелин, которую играла Рэйчел Вайс в двух первых частях серии. Сама актриса также вернётся к роли в предстоящем фильме. В оригинальных картинах персонаж Ханны постоянно попадал в комедийные ситуации и пытался совершить различные авантюры, чтобы обогатиться.

Съёмки «Мумии 4» стартуют в августе. Главную роль вновь сыграет Брендан Фрейзер («Кит»). Новая картина проигнорирует события третьей части серии под названием «Мумия: Гробница императора драконов.

Режиссёры новой «Мумии» рассказали о фильме:
«Для нас это Святой Грааль»: авторы «Мумии 4» с Бренданом Фрейзером — о будущем фильме
