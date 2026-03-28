Тизер продолжения перезапуска «Невероятных приключений ДжоДжо» — выход в 2026 году

Стриминговый сервис Netflix представил тизер следующих эпизодов седьмой части аниме «Невероятные приключения ДжоДжо». Новые серии проекта выйдут в 2026 году. Точная дата премьеры пока неизвестна.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Anime. Права на видео принадлежат Netflix.

Аниме выступает перезапуском шоу, события которого разворачиваются в конце XIX века в альтернативной Америке. Авторы адаптируют мангу «Гонка Стального Шара», где главные герои Джонни Джостар и Джайро Цеппели стали участниками масштабных скачек с призовыми в $ 50 млн.

Первый эпизод проекта вышел 19 марта на Netflix. Зрители крайне высоко оценили серию: на агрегаторе IMDb она получила оценку 9,7 балла из 10. При этом авторы не спешат раскрывать дату выхода новых эпизодов. По словам одного из режиссёров проекта Ясухиро Кимуры, создание аниме занимает много времени.

Как начался перезапуск «ДжоДжо»:
Новый «ДжоДжо» уже рвёт рейтинги: почему «Стальной шар» стал феноменом
