Трейлер боевика «Баллистика» со звездой «Игры престолов» — выход 17 апреля

Кинокомпания Brainstorm Media представила трейлер фильма Ballistic («Баллистика»). Премьера боевика в мировом прокате состоится 17 апреля.

Видео доступно на YouTube-канале IGN Movie Trailers. Права на видео принадлежат Brainstorm Media.

Картина расскажет о женщине, которая работает на производстве боеприпасов. В один момент она узнаёт, что её сын погиб в бою от пули, которую изготовили на её предприятии. Теперь скорбящая мать хочет отомстить причастным.

Главную роль исполнила звезда сериала «Игра престолов» Лина Хиди. Вместе с ней в проекте снялись Хамза Хак («Быть человеком»), Эмибет Макналти («Очень странные дела») и другие актёры. Режиссёром выступил Чэд Фауст («Девушка»).

