Apple перестанет выпускать компьютеры Mac Pro

Издание 9to5mac обратило внимание, что страница компьютера Mac Pro больше не доступна на официальном сайте компании Apple. После этого в СМИ выяснили, что выпуск ПК официально прекращён.

В Apple заявили, что компания не станет производить новые устройства Mac Pro. Причина отказа от выпуска настольных компьютеров неизвестна. В 9to5mac считают, что компания отказалась от ПК из-за отсутствия его актуальности на рынке.

Первое поколение Mac Pro вышло ещё в 2006 году. Устройство представляет собой сверхмощный настольный компьютер, сделанный для выполнения тяжёлых задач, таких как создание 3D-графики и видеомонтажа. Последняя модель ПК вышла в 2019 году, а в 2023-м Apple выпустила версию с чипом M2 Ultra — цена на него составляет $ 6999.