Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер Джеймс Толкан, известный по «Назад в будущее» и «Топ Гану»

Комментарии

28 марта стало известно о смерти актёра Джеймса Толкана. Голливудский артист скончался в возрасте 94 лет.

Причина смерти пока неизвестна. О случившемся сообщил представитель актёра Джон Алькантар. Он отметил, что Толкан прожил хорошую и насыщенную жизнь.

К сожалению, новость о Джеймсе правдива. Он был профессионалом, прожившим хорошую, насыщенную жизнь.

Джеймс Толкан снимался в кино и сериалах на протяжении более 50 лет. За это время он принял участие в свыше чем 70 проектах. Зрителям он больше всего запомнился по роли директора Стрикленда в фильмах «Назад в будущее». Толкан также сыграл запоминающегося командира Стингера в фильме «Лучший стрелок» («Топ Ган»).

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android