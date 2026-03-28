Умер Джеймс Толкан, известный по «Назад в будущее» и «Топ Гану»

28 марта стало известно о смерти актёра Джеймса Толкана. Голливудский артист скончался в возрасте 94 лет.

Причина смерти пока неизвестна. О случившемся сообщил представитель актёра Джон Алькантар. Он отметил, что Толкан прожил хорошую и насыщенную жизнь.

К сожалению, новость о Джеймсе правдива. Он был профессионалом, прожившим хорошую, насыщенную жизнь.

Джеймс Толкан снимался в кино и сериалах на протяжении более 50 лет. За это время он принял участие в свыше чем 70 проектах. Зрителям он больше всего запомнился по роли директора Стрикленда в фильмах «Назад в будущее». Толкан также сыграл запоминающегося командира Стингера в фильме «Лучший стрелок» («Топ Ган»).